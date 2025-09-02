DOLAR
Ederson İstanbul'da: Fenerbahçe Transferinde Yeni Gelişme

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı kaleci Ederson, İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen'e indi; kulüp yetkilileri karşıladı, basına konuşmadı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 02:02
32 yaşındaki Brezilyalı kaleci Sabiha Gökçen'de karşılandı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ederson, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi. İngiltere'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki file bekçisini, kulüp yetkilileri karşıladı.

