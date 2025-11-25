Ederson ve Sallai PFDK’ya Sevk Edildi — TFF 12 Kulübü Listeye Aldı

TFF Hukuk Müşavirliği'nden PFDK sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 13. haftasında düzenlenen müsabakalara ilişkin disiplin raporları doğrultusunda çok sayıda kulüp, idareci, antrenör ve futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Listede Fenerbahçe’den Ederson ile Galatasaray’dan Roland Sallai de yer aldı.

Sevk edilen kulüpler, kişiler ve gerekçeler

Kayserispor Kulübü — 22.11.2025 Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; idareci Mustafa Baki Ersoy’un aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine; Antrenör Vito Tercolo’nun ’cezaya uyulmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)

Eyüpspor Kulübü — 22.11.2025 Eyüpspor-Fatih Karagümrük müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.

Galatasaray Kulübü — 22.11.2025 Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; idareci Abdullah Kavukcu’nun aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine; futbolcu Roland Sallai’nın aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü — 23.11.2025 Göztepe-Kocaelispor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.

Kocaelispor Kulübü — 23.11.2025 Göztepe-Kocaelispor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü — 23.11.2025 Beşiktaş-Samsunspor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü — 23.11.2025 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve kulübün 23.11.2025 tarihinde X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada yer alan ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; Başkan İbrahim Turgut’un aynı açıklamadaki ifadeler nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü — 23.11.2025 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; futbolcu Ederson Santana de Moraes’in aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü — 24.11.2025 Konyaspor-Antalyaspor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.

Antalyaspor Kulübü — 24.11.2025 Konyaspor-Antalyaspor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Rams Başakşehir Futbol Kulübü — 24.11.2025 Rams Başakşehir-Trabzonspor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine; idareci Mesut Altan’ın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü — 24.11.2025 Rams Başakşehir-Trabzonspor müsabakası: ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Not: TFF Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan disiplin raporları doğrultusunda yapılan bu sevk kararları, PFDK süreçleri tamamlanana kadar ilgili tarafların savunmaları ve kurul kararlarıyla netleşecektir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)