Edin Visca, Trabzonspor’da Gençlere Rehberlik Ediyor: Kaptanın Liderliği Sürüyor

Edin Visca, Trabzonspor’da liderlik rolünü sürdürüyor

Edin Visca, bu sezon sahada sınırlı süre almasına rağmen soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına sağladığı motivasyonla Trabzonspor içinde iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak yıldız, genç oyunculara rehberlik ediyor.

Türkiye macerası ve şampiyonluklar

Visca, Türkiye’ye 2011 yılında Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) takımına transfer oldu. 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspora imza attı. Sezon sonunda bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir’in ardından bordo-mavili takımda da ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca Visca, 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile Süper Kupa zaferi yaşadı.

Saha içi performans ve istatistikler

Trabzonspor’un deneyimli kanat oyuncusu Visca, hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaraylı Muslera’nın Türkiye’den ayrılmasının ardından Süper Lig’de forma giymeye devam eden en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını devralan Visca, bu alanda öne çıktı.

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam 413 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 101 gol atıp 121 asist yaparak önemli bir üretkenlik sergiledi.

Trabzonspor’daki katkıları ve rolü

Bordo-mavili formayla 4.5 sezon boyunca görev yapan Visca, Trabzonspor’da da üretkenliğini sürdürdü. Şu ana kadar 106 lig karşılaşmasında forma giyen yıldız futbolcu, takıma 16 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden olan Visca, liderlik özellikleriyle öne çıkıyor; bu sezon yalnızca 8 maçta toplam 180 dakika süre alabilse de kaptanlık ve abilik rolüyle genç oyuncularla kurduğu iletişim sayesinde kadro bütünlüğünde kilit bir rol üstleniyor.

Sözleşme durumu ve gelecek planlaması

Visca, geçtiğimiz sezon kulüple mevcut sözleşmesini 1,5 yıl daha uzattı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Disiplini ve profesyonelliğiyle örnek gösterilen oyuncu hakkında kulüp yönetimi ve teknik ekip henüz nihai bir karar vermiş değil. Tecrübeli ismin kariyer planlamasıyla ilgili görüşleri alındıktan sonra Trabzonspor’un bir karar vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN KAPTANI EDİN VİSCA, BU SEZON SAHADA FAZLA SÜRE ALAMASA DA SOYUNMA ODASINDAKİ LİDERLİĞİ VE TAKIM ARKADAŞLARINA VERDİĞİ MOTİVASYONLA BORDO-MAVİLİ EKİPTE İZ BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR. BU SEZON 15 YIL SÜREN TÜRKİYE KARİYERİNİ GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANAN BOŞNAK YILDIZ, GENÇ OYUNCULARA REHBERLİK EDİYOR.