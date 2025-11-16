Edirne 1. Amatör Lig'te Taraftar Olayı: Keşan İdman Yurdu-Kirişhanespor Maçı Tatil

Edirne 1. Amatör Lig 2. haftasında Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor maçı, taraftarların sahaya girmesi sonrası 60. dakikada 4-2 iken tatil edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:36
Edirne 1. Amatör Lig'te Taraftar Olayı: Maç Tatil Edildi

Olayın Özeti

Edirne 1. Amatör Lig’in 2. hafta karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadelede, karşılaşmanın 60. dakikasında ve skorun 4-2 olduğu sırada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi olayları kontrol altına almaya çalışırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.

Gelecek Adımlar

Maçın akıbeti ve olası hükmen kararın ne olacağı konusunda nihai açıklama, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak duyuruyla belirlenecek.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

