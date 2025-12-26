Edirne'de Ata Sporu Güreşte Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Edirneli güreşçiler, minderlerde kazandıkları derecelerle hem kentin adını duyuruyor hem de geleceğe umutla hazırlanıyor. Mimar Sinan Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren sporcular, yeni başarılara odaklandı.

Antrenman ve gençlik çalışmaları

Genç sporcular, Türkiye Güreş Federasyonu Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen ve ekibinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Delen, ata sporu güreşi gençlerle buluşturarak özellikle dezavantajlı öğrencileri spora kazandırdıklarını ve bunun hem sportif hem kişisel gelişime katkı sağladığını belirtiyor.

Başarılar ve madalyalar

Delen, Edirne’nin son yıllarda minder güreşleri ve geleneksel güreşlerde önemli başarılara imza attığını vurguladı: 2025 yılında Edirne için en başarılı yıl olduğunu, minder güreşlerinde 29 Türkiye şampiyonası madalyası kazandıklarını, bir Avrupa şampiyonu ve bir dünya üçüncüsünün bulunduğunu söyledi. Delen, bu başarının bir ekip işi olduğunu ve Edirne Serhad Şehri Spor Kulübünün lokomotif rolünü üstlendiğini ifade etti.

Transfer ve gelişimlere de değinen Delen, “Ayrıca Kırkpınar’da derece yapan 2 sporcumuzu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne transfer ettik. 1 sporcumuz da boy atlamaya hak kazandı” dedi. Delen, iddialı bir ifadeyle “10 şehir bir araya gelse bu madalyaları toplayamaz” dedi ve yılın yoğun ama başarılı geçtiğini aktardı.

Geleneksel güreşlerde de söz sahibi

Yağlı güreşin merkezi olarak anılan Edirne için Delen, Karakucak ve Aşırtmalı Aba güreşlerinde de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu branşlarda Karakucak'ta üç, Aba'da dört Türkiye derecesi elde ettiklerini ve Edirne’yi bu alanlarda da söz sahibi yaptıklarını söyledi.

Hedef 2026

Delen, 2026 hedeflerine ilişkin, “2025’in üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. 2024’te Kırkpınar’da 15 pehlivanımız güreşirken, bu sayı 2026’da 23’e çıktı.” ifadelerini kullandı. Valilik ve il müdürlüğünün desteklerine teşekkür eden Delen, güreşin Edirne’de haftada 6 gün ücretsiz yürütülen ve en başarılı branş olduğunu, maddi sıkıntılara rağmen desteklerin artmasıyla daha büyük başarılara imza atılacağına inandığını vurguladı.

