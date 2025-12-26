Selendi'de Kros Yarışları Nefes Kesti: 120 Sporcu Yarıştı

Selendi'de Kros Yarışları Nefes Kesti

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen organizasyonda 120 sporcu ter döktü

Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kros koşusu yarışları büyük heyecana sahne oldu. 120 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen kros koşusu, 1000, 1500 ve 2000 metre olmak üzere yedi farklı kategoride yapıldı. Yarışlar Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Etkinlik, ortaokullar arası 1000 metre koşularıyla başladı.

Ortaokullar kategorisinde kızlarda Rukiye Kaçar, erkeklerde Selim Doğru birinci oldu. Liseler arası 1500 metre yarışlarında kızlarda Esra Karakaş, erkeklerde İsmail Bedri Aktaş birinciliği elde etti. 18 yaş üstü yetişkinler kategorisinde koşulan 2000 metre yarışlarında erkeklerde Nurullah Sağır, kızlarda İrem Argaç birinci oldu. Veteranlar kategorisinde düzenlenen 1000 metre yarışında ise Ahmet Ertuğrul birinciliği kazandı.

Yarışmalar sırasında bazı sporcular koşu esnasında rahatsızlanırken, sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edilerek tedavileri yapıldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt ve İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci tarafından verildi.

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tayyar Selvi, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, gençlerin spor yapmasının önemine dikkat çekti ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

SELENDİ’DE KROS YARIŞI NEFES KESTİ