TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu

TESKOMB Süphan Ortaokulu, Okul Sporları Korfbol Yıldız Karma Van Şampiyonası’nı kazanarak mart ayında Batman’da düzenlenecek bölge şampiyonasında Van’ı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:42
TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu

TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu

Van’ın Edremit ilçesinde eğitim veren TESKOMB Süphan Ortaokulu, okul sporlarında kazandığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Van İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Korfbol Yıldız Karma Van Şampiyonasında mücadele eden öğrenciler, sergiledikleri üstün performansla turnuvayı il birincisi olarak tamamladı.

Müsabakalar boyunca disiplinli oyun anlayışı, takım ruhu ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Korfbol Yıldız Karma Takımı, bu önemli başarıyla birlikte mart ayında Batman’da gerçekleştirilecek bölge şampiyonasında Van’ı temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonluk, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Okul Müdürü Cüneyt Bahçi'nin Açıklaması

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Cüneyt Bahçi, okul sporlarının gelişimindeki desteklerin önemine dikkat çekerek,

“Okul sporlarına verdikleri güçlü desteklerden dolayı Valimiz Ozan Balcı’ya teşekkür ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği olan öğretmenlerimiz Muhammet Rahman Karataş ile Mehmet Selim Sayan’ı yürekten kutluyorum. TESKOMB Süphan Ortaokulu olarak her yıl başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz”

