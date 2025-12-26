Egehan Kolçak Ayvalık'ta Gelişim Ligi'nde Parlıyor

Geçtiğimiz yıl 1966 Edremitspordan transfer edilen genç futbolcu Egehan Kolçak, Ayvalık Belediye Gücü Spor Kulübü bünyesinde Gelişim Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kariyer ve altyapı

Egehan Kolçak futbola Edremit Fenerbahçe Futbol Okulu'nda başladı. Sırasıyla Edremit Cennet Ayağı Spor, 1966 Edremitspor ve son olarak Ayvalık Belediye Gücü formalarını giydi. 1966 Edremitspor altyapısında U15, U16 ve U17 kategorilerinde mücadele eden oyuncu, burada sergilediği etkileyici oyun ve attığı gollerle öne çıktı.

Performans ve istatistikler

Geçtiğimiz sezon genç oyuncu, ilgili yaş gruplarında toplam 17 gol ve 15 asistlik performans gösterdi. Bu istatistikler, Egehan'ın hücum hattında çok yönlü bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

Deneme davetleri ve oyun özellikleri

Başarılı grafiği sayesinde Trabzonspor, Karşıyaka ve Bursaspor kulüplerinden davet alarak tesislerde denemelere katıldı. Ayvalık Belediye Gücü'ne transferinin ardından kısa sürede takıma uyum sağlayan Egehan; hücum hattının her yerinde oynayabilme yeteneği, hızı, kuvveti ve her iki ayağını da kullanabilmesi ile rakip savunmalar için ciddi tehdit oluşturuyor. Oyuncu, fiziğiyle forvet hatlarını zorlayan 16 yaşında bir isim olarak birçok büyük kulüp scoutlarının radarına girdi.

Kulüp vizyonu ve gelecek hedefleri

Altyapıya önem veren Ayvalık Belediye Gücü Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl genç oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu Bodrumspor'a transfer ederek altyapı başarısını göstermişti. Kulüp, yeni "Habeşoğluları" yetiştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken kadroya katılan Egehan Kolçak da sergilediği performansla umut veriyor.

Eğitimine Ayvalık Ustalık İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü'nde devam eden Egehan'ın hedefi; Türkiye'nin dört büyük kulübünden birinde forma giymek ve Milli Takım çatısı altında ülkesine başarılar kazandırmak. Genç oyuncu, 1966 Edremitspor'da oynadığı dönemde U14 Milli Takım seçmelerine de davet edilmişti.

Ayvalık Belediye Gücü formasıyla gelişimini sürdüren Egehan Kolçak, performansı ve potansiyeliyle Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

