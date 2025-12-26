Onuachu: Kupa Kazanmak Bir Futbolcunun En Güzel Anı — Trabzonspor'un Golcüsü

DOLAR
Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, kupa kazanmanın bir futbolcunun en büyük mutluluğu olduğunu; kariyer hedefleri, mental gücü ve unutamadığı anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:29
Onuachu: Kupa kazanmak bir futbolcunun en güzel anı

Genel değerlendirme

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu vurguladı. Kulüp dergisine verdiği geniş röportajda kariyer hedeflerinden, mental gücünden, unutamadığı gollerden ve özel yaşamından söz etti.

Onuachu şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel futbolculuğun zor yanları var. İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak ne çektiğinizi görmeden değerlendirme yapıyor.”

Kariyer hedefleri ve Şampiyonlar Ligi hayali

Trabzonspor’da 11 golle takımın en skorer ismi olan Onuachu, zamanda yolculuk yapma şansı olsa herhangi bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak ve gol atmak istediğini belirtti. “Yılı fark etmez, herhangi bir finalde sahada olup gol atmak isterdim” dedi.

Unutulmaz maçlar ve goller

Kariyerindeki en sevindiği maç olarak Midtjylland formasıyla Manchester United’a karşı oynayıp gol attıkları mücadeleyi hatırlayan Onuachu, kaybettikleri maçların kendisini üzdüğünü ifade etti. Unutamadığı gol olarak ise Konyaspor’a attığı golü gösterdi.

Mental güç ve oyun tarzı

31 yaşındaki futbolcu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılığı olduğunu söyledi: “Mental olarak güçlüyüm. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam.” Antrenmanlarda takım arkadaşlarının umursamaz tavırlarının kendisini sinirlendirdiğini belirtti ve en çok zorlandığı rakibin Virgil Van Dijk olduğunu ekledi.

Oyun tarzını savaşçı ve tutkulu olarak tanımlayan Onuachu, antrenmanlarda taktik çalışmalardan ziyade çift kale maçları tercih ettiğini söyledi. Genç oyunculara ise şu tavsiyeyi verdi: “Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun.”

Özel hayat, aile ve değerler

Hayatındaki en iyi öğüdü anne ve babasından aldığını söyleyen Onuachu, onlardan duyduğu “Devam et, asla durma” sözünün yol gösterici olduğunu belirtti. En büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu ve hayatının en önemli gününü “Güzel eşimle evlendiğim gün” olarak tanımladı. Asla affetmeyeceği şeyin ise sahte arkadaşlıklar olduğunu ifade etti.

Takım içindeki 'en'ler

Takım arkadaşları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onuachu, en şakacı futbolcu olarak Christ Oulai, en dakik oyuncu olarak Edin Visca, en disiplinli oyuncu olarak Arseniy Batagov ve en sessiz futbolcu olarak Mustafa Eskihellaç'ı gösterdi. En hırslı oyuncu Danylo Sikan, en duygusal futbolcu Stefan Savic, en iyi giyinen Okay Yokuşlu, en yakışıklı futbolcular Felipe Augusto, Rayyan Baniya ve Tim Jabol Folcarelli ve en çok yemek yiyen oyuncu Rayyan Baniya olarak sıralandı.

