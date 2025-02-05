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Edirne'de Depremde Hayatını Kaybeden Güreşçiler Anıldı

Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne'de düzenlenen şampiyonayla anıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:55
Edirne'de Depremde Hayatını Kaybeden Güreşçiler Anıldı

Edirne'de Güreş Şampiyonası Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden milli güreşçiler, Edirne'de düzenlenen güreş şampiyonasında anıldı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen organizasyona, küçükler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorilerinde 50 sporcu katıldı.

TGF Edirne Temsilcisi Delen'den Açıklama

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli güreşçileri anmak için bu şampiyonayı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Delen, depremin tüm Türkiye'yi sarstığını belirterek, "Depremde Kahramanmaraş Belediyespor Kulübü sporcuları göçük altında kalarak deprem şehidimiz oldu. Onları anmak için burada toplandık. Hem müsabakalarımızı yapıyoruz hem de sporcularımızı anıyoruz," dedi.

Dua ve Lokma İkramı

Delen, müsabakanın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edeceğini ve lokma ikramında bulunacaklarını ifade etti. Bu anlamlı organizasyon, spor camiasının bir araya gelerek kayıplarını anma çabasını gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren milli güreşçiler, Edirne'de...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren milli güreşçiler, Edirne'de düzenlenen güreş şampiyonasında anıldı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen organizasyona, küçükler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorilerinde 50 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren milli güreşçiler, Edirne'de...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren milli güreşçiler, Edirne'de düzenlenen güreş şampiyonasında anıldı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen organizasyona, küçükler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorilerinde 50 sporcu katıldı.

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