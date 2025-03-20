Edirne'de Dörtlü Final Heyecanı: ING Kadınlar Türkiye Kupası Başlıyor

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Final'inde Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ekipler şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:17
Edirne'de Dörtlü Final Heyecanı: ING Kadınlar Türkiye Kupası Başlıyor

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası, Dörtlü Final heyecanıyla yarın Edirne'de başlıyor. İlk maçlar, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Dörtlü Final organizasyonunda, Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut takımları, şampiyonluk için mücadele edecek. İlk yarı final maçında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut saat 20.30’da sahaya çıkacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, kupanın finali için mücadele edecek. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Maçlar, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Dörtlü Final yolu ise uzun bir serüvenin ardından geldi. Türkiye Kupası

Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Opet, 14 kez şampiyonluk yaşarken, ÇİMSA ÇBK Mersin sadece 1 kez kupa kazanmayı başardı. Emlak Konut ve Beşiktaş BOA ise henüz kupayı kazanma sevinci yaşayamadı.

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