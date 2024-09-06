Sevilay Öztürk, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Tarihi Başarı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, para yüzme branşında kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yüzme etkinliklerinin gerçekleştirildiği Paris La Defense Arena'da, milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finalde karşı karşıya geldi.

Finaldeki Performanslar

Sevilay Öztürk, finali 43.70'lik süresiyle 3. sırada tamamlayarak bronz madalyayı elde ederken, Sümeyye Boyacı 49.67'lik zamanı ile finalde 7. sırada yer aldı.

Madalyaların Dağılımı

Altın madalya, 38.17'lik zamanla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu'ya, gümüş madalya ise 38.98 ile diğer bir Çinli sporcu Shenggao He'ye gitti.

Sevilay'ın Başarı Hikayesi

Sevilay Öztürk, Türkiye’nin yüzme branşında olimpiyat ve paralimpik oyunlarda madalya kazanan tek sporcusu olarak dikkat çekiyor. Henüz 17 yaşındayken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 50 metre sırtüstünde bronz madalya almıştı. Şimdi ise 20 yaşında, Paris 2024’te de 50 metre kelebekte bronz madalya kazanarak Türkiye'ye yüzmedeki ikinci madalyasını kazandırmış oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.