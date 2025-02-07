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Edirne'de Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası Başladı

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda 520 sporcu ile başlayan şampiyona, 3 gün sürecek ve final yarışları pazar günü yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:37
Edirne'de Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası Başladı

Edirne'de Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası Heyecanı

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda start aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen bu prestijli etkinlikte, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Rusya dahil olmak üzere 520 sporcu boy gösterecek.

İlk Gün Yarışları ve Katılım

Şampiyonanın ilk gününde, sabah seansında 1500 metre serbest kategorisinde yarışlar gerçekleştirildi. Edirne Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine verdiği demeçte, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdi.

Dinç, şunları belirtti: "Güzel katılım var. 38'i yurt dışından olmak üzere 520 sporcu yarışlarda yüzecek. Şampiyonada akşam ve sabah seanslarında müsabakalar düzenlenecek. Edirne, her yıl büyük yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve bu organizasyonlar kentin turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyor."

Final Yarışları Ne Zaman?

Şampiyona, pazar günü yapılacak final yarışları ile sona erecek. Sporcuların performans sergileyeceği bu etkinlik, yüzme tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı....

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Türkiye Yüzme Federasyonunun organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Rusya'dan 520 sporcu katılıyor.

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı....

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Türkiye Yüzme Federasyonunun organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Rusya'dan 520 sporcu katılıyor.

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