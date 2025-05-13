Edirne'de Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de
Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 33 üniversiteden toplamda 239 sporcu katılıyor.
Açılış Töreni Coşku ile Gerçekleşti
Şampiyonanın açılış seremonisi, sporcuların geçişiyle başladı. Törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Edirne Valisi Sezer'den Önemli Mesajlar
Edirne Valisi Yunus Sezer, törendeki konuşmasında önemli mesajlar verdi. Edirne'nin, Balkanların en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, "Biz Edirne'mizi Balkanların spor merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası salon sporları etkinliklerinin düzenlenmesinin önemine de değinerek sporcuları centilmenlik içinde yarışmaya teşvik etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den Destek
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de üniversitenin spor etkinliklerine verdiği önemi dile getirdi. "Bu büyük organizasyon, hem ulusal hem de uluslararası alandaki başarımızın en önemli göstergelerindendir," Etkinlikte ayrıca, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Ayşe Türksoy ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar da konuşma yaptı. Şampiyona, yarın sona erecek. Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. Şampiyona kapsamında açılış seremonisi düzenlendi. Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. Şampiyona kapsamında açılış seremonisi düzenlendi.
Diğer Katılımcılar ve Yarışmanın Devamı
Etkinlikte ayrıca, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Ayşe Türksoy ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar da konuşma yaptı. Şampiyona, yarın sona erecek.
Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. Şampiyona kapsamında açılış seremonisi düzenlendi.
Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. Şampiyona kapsamında açılış seremonisi düzenlendi.