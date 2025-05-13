Edirne'de Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 33 üniversiteden toplamda 239 sporcu katılıyor.

Açılış Töreni Coşku ile Gerçekleşti

Şampiyonanın açılış seremonisi, sporcuların geçişiyle başladı. Törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Valisi Sezer'den Önemli Mesajlar

Edirne Valisi Yunus Sezer, törendeki konuşmasında önemli mesajlar verdi. Edirne'nin, Balkanların en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, "Biz Edirne'mizi Balkanların spor merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası salon sporları etkinliklerinin düzenlenmesinin önemine de değinerek sporcuları centilmenlik içinde yarışmaya teşvik etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den Destek