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Edirne’den Paris 2024’e Yolculuk: 5 Spor İnsanı Olimpiyat Heyecanı Yaşıyor

Edirne'den Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak 5 spor insanı, milli takımda bulunmanın sevincini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:25
Edirne’den Paris 2024’e Yolculuk: 5 Spor İnsanı Olimpiyat Heyecanı Yaşıyor

Edirne'den Paris 2024'e Hazırlık

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli 5 spor insanı, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Güreş Antrenörü Turhan Aslantürk, milli takımdaki deneyimini dile getirerek, ilk kez olimpiyatlarda görev almanın heyecanını yaşadığını belirtti. Aslantürk, Türkiye’nin güreş alanında her zaman iddialı olduğunu söyledi ve olimpiyatların başarıyla geçeceğine inandığını vurguladı.

Aslantürk: "6 erkek ve 5 kadın güreşçimiz altın madalya hedefiyle mindere çıkacak. Bu benim için ayrı bir sevinç ve gurur."

Sporcuların Sağlığını Ön Planda Tutan Fizyoterapist

Buse Hopancı, 5 yıldır milli takımda çalıştığını ve sporcuların sağlığı için çaba harcadığını söyledi. Olimpiyatlarda sporculara hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Hopancı: "Sporcularımızı olimpiyata sağlıklı bir şekilde hazırladık. Olimpiyatları en iyi şekilde geçireceğiz."

Judo Antrenörü İlknur Kobaş Tepe'nin İhtişamlı Hedefleri

İlknur Kobaş Tepe, Paralimpik Oyunları'nda görme engelli sporcularla birlikte çalıştıklarını ve hedeflerinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu aktardı.

Tepe: "İnşallah emeklerin karşılığını alacağız ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceğiz."

Masör Songül Karadeniz ve Voleybol Hakemi Nurper Özbar'ın Heyecanı

Olimpiyatlarda masör olarak görev alacak Songül Karadeniz, ilk kez bu deneyimi yaşayacak olmaktan dolayı sevinç dolu. Prof. Dr. Nurper Özbar, voleybol hakemi olarak görev alacak ve Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacak.

Karadeniz: "Başarıyla geri dönerek madalyalar kazanmayı hedefliyoruz."

Özbar: "Ülkemizi temsil etmek bir onurdur."

Tüm bu spor insanları, hem Edirne’yi hem de Türkiye’yi gururla temsil etmek için hazırlanıyorlar.

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris...

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris...

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris...

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris...

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde görevli antrenör ve sağlık ekip çalışanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda milli takımda yer almanın gururunu yaşıyor. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. ve judo antrenörü İlknur Kobaş Tepe, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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