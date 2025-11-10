Edirnespor’da Bahis Skandalı: Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi

TFF’nin bahis soruşturması kapsamında Edirnespor’dan bazı futbolcular, 57. madde gereği 10 Kasım 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:31
Edirnespor’da Bahis Skandalı: Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi

Edirnespor’da Bahis Soruşturması: Disiplin İşlemleri Başladı

TFF’nin araştırması Edirnespor oyuncularını da kapsıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Edirnespor’dan da bazı futbolcuların disipline sevk edildiği öğrenildi.

TFF, 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Edirnespor Futbol Takımı oyuncularından Can Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı ve Efe Yüceer hakkında işlem başlattığını bildirdi.

Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.

BAHİS SKANDALI EDİRNESPOR'A DA SIÇRADI

BAHİS SKANDALI EDİRNESPOR'A DA SIÇRADI

