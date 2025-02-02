DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.227,66 -0,07%
BITCOIN
3.478.440,31 0,76%

Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 6. Olmayı Başardı

Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Turnuvası'nda 6. olarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:00
Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 6. Olmayı Başardı

Ediz Gürel, Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 6. oldu

2025 Tata Steel Turnuvası, satranç takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yılki turnuvada, büyükusta (GM) Ediz Gürel, challengers kategorisinde 6. olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında 17 Ocak'tan beri devam eden turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu'nun verdiği bilgilere göre, sona erdi. Ediz Gürel, challengers kategorisinde son turda GM Frederik Svane ile karşılaşarak turnuvayı beraberlikle tamamladı.

Turnuvaya başlangıçta beklediği gibi bir performans gösteremeyen genç büyükusta, arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla birlikte toplamda 14 sporcu arasında organizasyonu 7,5 puan ile 6. sırada bitirdi. Bu sonuç, Ediz Gürel'in uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak çok önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de 22. Hafta: Kocaelispor Liderliğini Sürdürüyor
2
Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor
3
2025 Salon Milli Takım Kadrosu Açıklandı: Türkiye Hazırlıklarını Başlattı
4
Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor
5
Simone Biles, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı
6
Galatasaray'ı mağlup eden Sparta Prag'a kurada büyük şok
7
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: "Duygusu Yüksek Bir Maçtı"

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı