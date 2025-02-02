Ediz Gürel, 2025 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 6. Olmayı Başardı

Ediz Gürel, Tata Steel Satranç Turnuvası'nda 6. oldu

2025 Tata Steel Turnuvası, satranç takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yılki turnuvada, büyükusta (GM) Ediz Gürel, challengers kategorisinde 6. olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında 17 Ocak'tan beri devam eden turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu'nun verdiği bilgilere göre, sona erdi. Ediz Gürel, challengers kategorisinde son turda GM Frederik Svane ile karşılaşarak turnuvayı beraberlikle tamamladı.

Turnuvaya başlangıçta beklediği gibi bir performans gösteremeyen genç büyükusta, arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla birlikte toplamda 14 sporcu arasında organizasyonu 7,5 puan ile 6. sırada bitirdi. Bu sonuç, Ediz Gürel'in uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak çok önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.