Efeler Ligi: Fenerbahçe, Altekma'yı 3-1 Yendi

Efeler Ligi 7. hafta mücadelesinde İzmir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, konuk olduğu Altekma'yı 3-1 mağlup etti. Altekma ilk seti 25-20 kazanırken, Fenerbahçe sonraki üç seti 25-19, 25-17 ve 25-18 alarak maçı çevirdi.

Maç Detayları

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışçı

Takım Kadroları

Altekma: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe: Mert Matic, Chinenyeze Barthelemy, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Maicon Franca, Mustafa Cengiz, Alberto Gomez)

Setler

Set skorları: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25 — Fenerbahçe: 3 - Altekma: 1

