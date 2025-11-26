Efeler Ligi: Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 Yendi

Efeler Ligi 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18 setlerle 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:56
Maç Özeti

Efeler Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta karşısında setleri 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18 olarak tamamlayıp, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maç Bilgileri

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun

Süre: 2 saat 27 dakika

Kadro

Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez

Galatasaray: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç

