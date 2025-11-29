Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Akkuş Belediyespor

Efeler Ligi 7. haftasında Halkbank, Akkuş Belediyespor'u 3-0'lık setlerle mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:45
Efeler Ligi 7. haftasında Halkbank, konuk ekip Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Maç boyunca kontrolü elinde tutan Halkbank, setleri üstün bir oyunla kazandı.

Maç Detayları

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Kadrolar

Halkbank: Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz

Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Javier Octavio Concepcion Rojas, Aleksandr Butko, Oktay Tetik (L), Muhammed Aray (L), Selman Ateş, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Karasu, Victor Cardoso, Amin Esmaeilnezhad

Set Sonuçları ve Süre

Setler: 25-15, 25-22, 25-15

Süre: 1 saat 20 dakika

