Efeler Ligi: Halkbank, Altekma'yı 3-2 Yendi

Efeler Ligi 3. haftasında Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti. Atatürk Salonunda oynanan mücadelede hakemler Yavuz Akdemir ve Serhat Semiz oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 21:51
Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Altekma karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti.

Maç Bilgileri

Salon: Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz

Kadrolar

Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Matthew Ewert, Gulhan Emir Pinar, Gabriel Jose Da Silva Candido, Cafer Kirkit, Bertug Ondes, Arda Kara (L), Huseyin Sahin(L), Mehmet Bogachan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Dunya Kandemir, Niyazi Ulas Dokumaci, Zilic Branko

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler

Setler

Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21

EFELER LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, DEPLASMANDA ALTEKMA'YI 3-2 MAĞLUP ETTİ.

