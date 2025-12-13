DOLAR
Efeler Ligi: Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Mağlup Etti

Halkbank, Efeler Ligi 2025-2026 10. haftasında Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-0 (23-25,21-25,23-25) mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:33
Maç Detayları

Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun 10. haftasında Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Setler: 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 1 Saat 34 dakika

Maç Özeti

Karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti; Halkbank, setleri dar farklarla kazanarak rakibini üç sette yendi. Deplasman ekibi, kritik anlarda aldığı sayılarla üstünlüğünü korudu ve galibiyeti elde etti.

Kadro

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Tomasz Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş (L), Hilmi Şahin, Dick Kooy, Özgür Karababa, Joonas Jokela, Burakhan Tosun, Aykut Gedik

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola

