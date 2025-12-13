Efeler Ligi: Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Mağlup Etti
Maç Detayları
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunun 10. haftasında Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
Setler: 23-25, 21-25, 23-25
Süre: 1 Saat 34 dakika
Maç Özeti
Karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti; Halkbank, setleri dar farklarla kazanarak rakibini üç sette yendi. Deplasman ekibi, kritik anlarda aldığı sayılarla üstünlüğünü korudu ve galibiyeti elde etti.
Kadro
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Tomasz Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş (L), Hilmi Şahin, Dick Kooy, Özgür Karababa, Joonas Jokela, Burakhan Tosun, Aykut Gedik
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan, Marek Sotola
EFELER LİGİ 2025-2026 SEZONUNUN 10. HAFTASINDA HALKBANK, DEPLASMANDA ZİRAAT BANKKART'I 3-0 MAĞLUP ETTİ.