Efkan Bekiroğlu'ndan Taraftarlara Özür Dilemesi

Efkan Bekiroğlu'ndan Duygusal Açıklama

MKE Ankaragücü'nün yetenekli futbolcusu Efkan Bekiroğlu, İstanbulspor ile oynanan maçta attığı golün ardından gerçekleştirdiği sevinç hareketi ile ilgili olarak taraftarlardan özür diledi. Bekiroğlu, bu durumu detaylı bir şekilde ele aldı.

Taraftara Duyurulan Özür

Sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapan Bekiroğlu, takımın bir parçası olmanın ve sarı-lacivertli armayı taşımaktan duyduğu gururu vurguladı. Ayrıca, transfer dönemi sırasında hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

"4-5 Süper Lig Takımı ile Yapılan Teklifleri Reddettim"

Bekiroğlu, gelen teklifleri değerlendirmediğini ve MKE Ankaragücü'nü tekrar Süper Lig'e taşımak için mücadele etmeyi tercih ettiğini ifade etti. "Yönetime de belirttiğim üzere, 4-5 Süper Lig kulübünden gelen transfer tekliflerini geri çevirdim" dedi.

Duygusal Sevincinin Anlamı

İstanbulspor müsabakasındaki gol sevincinin duygusal bir tepki olduğunu belirten Bekiroğlu, "Bu hareketim plansız ve dikkatsiz bir şekilde gerçekleşti. Yapılan yorumları anlıyorum ve niyetimin yanlış anlaşılmasından dolayı üzüntü duyuyorum" dedi.

Sonuç Olarak

Futbolcu, taraftarlardan özür dileyerek onlardan büyük destek beklediğini ve bu şanlı armayı ait olduğu yere taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğine söz verdi.