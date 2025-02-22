EHF Erkekler Avrupa Kupası: Beşiktaş, Runar Sandefjord'a Yenilerek Veda Etti

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord'a 30-29 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:51
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Beşiktaş, Runar Sandefjord'a Yenilerek Veda Etti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupasında Elendi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 30-29 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mücadele Süleyman Seba Spor Salonu’nda Gerçekleşti

Karşılaşma, Süleyman Seba Spor Salonu’nda yapıldı. İlk yarıyı 14-13 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da bu üstünlüğünü koruyarak maçtan galip ayrılmayı başardı.

Turda İlk Maç Beraberlik ile Sonuçlandı

İlk maçı 35-35 berabere tamamlayan iki ekip arasındaki bu zorlu mücadelede, Runar Sandefjord'un rövanştaki galibiyeti ile turnuvada çeyrek finale yükseldiğini belirtmekte fayda var.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası organizasyonuna veda etti.

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