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EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bursa'nın Veda Maçı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Porrino'yu 26-24 yense de ilk maçın dezavantajı nedeniyle elendi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:23
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bursa'nın Veda Maçı

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Elenişine Veda

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında, İspanyol ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etti. Ancak bu galibiyet, ilk maçı 34-26 kaybeden Bursa ekibinin turnuvada elenmesine engel olamadı.

Karşılaşmanın Detayları

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, ilk yarıyı İspanyol temsilcisi 13-11 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bursa, 14-14’lük eşitliği yakalayarak umutlandı. 47. dakikada 19-17 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 4 dakikaya girerken 24-21'lik bir avantaj yakaladı.

Sonunda maçı 26-24 kazanmasına rağmen, ilk maçtaki fark nedeniyle turnuvaya veda eden Bursa ekibi, Avrupa arenasında büyük bir mücadele sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

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