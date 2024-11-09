EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Üsküdar Belediyespor'un Üzerinde Madeira Andebol SAD Zaferi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur Maçı Sonucu

Üsküdar Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında, Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını konuk etti. Karşılaşma, zor bir mücadeleye sahne oldu ve Üsküdar Belediyespor, 28-25'lik sonuçla sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Maçın Detayları

Maçın ilk yarısını 14-13 önde kapatan Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda kontrolü kaybetti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, rakibi Madeira Andebol SAD karşısında sahadan 25-28 mağlup ayrıldı.

Rövanş Maçı Tarihi

Üsküdar Belediyespor, bu yenilginin ardından rövanş mücadelesini 16 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de gerçekleştirecek. Takım, bu maça odaklanarak tur şansını artırmak için gayret gösterecek.