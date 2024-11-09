DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.615.125,7 0,66%

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Üsküdar Belediyespor'un Üzerinde Madeira Andebol SAD Zaferi

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Madeira Andebol'a 25-28 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:52
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Üsküdar Belediyespor'un Üzerinde Madeira Andebol SAD Zaferi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur Maçı Sonucu

Üsküdar Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında, Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını konuk etti. Karşılaşma, zor bir mücadeleye sahne oldu ve Üsküdar Belediyespor, 28-25'lik sonuçla sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Maçın Detayları

Maçın ilk yarısını 14-13 önde kapatan Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda kontrolü kaybetti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, rakibi Madeira Andebol SAD karşısında sahadan 25-28 mağlup ayrıldı.

Rövanş Maçı Tarihi

Üsküdar Belediyespor, bu yenilginin ardından rövanş mücadelesini 16 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de gerçekleştirecek. Takım, bu maça odaklanarak tur şansını artırmak için gayret gösterecek.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Üzücü Bir Mağlubiyet Yaşadık'
2
Hatayspor'un Hedefi: Yukarıya Doğru İvme
3
Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
4
Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Geçti
5
Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazır: Taktiksel Antrenmanlar Tamamlandı
6
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı
7
Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü Maçında Beraberlik

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak