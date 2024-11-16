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EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Üsküdar Belediyespor, Madeira'ya Yenildi

Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Madeira Andebol'a 36-20 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:36
EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Üsküdar Belediyespor, Madeira'ya Yenildi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Üsküdar Belediyespor'un Kaderi Belirlendi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD takımına 36-20 yenilerek organizasyona veda etti.

Maçın Detayları

Funchal Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Madeira, 19-10 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, maçı 36-20'lik skorla kazanarak tur atladı.

İstanbul'da oynanan ilk maçta da rakibine 28-25 mağlup olan Üsküdar Belediyespor, bu sonuçla birlikte Avrupa kupasındaki yolculuğunu noktaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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