Eintracht Frankfurt, Galatasaray Maçı Öncesi Hazır

Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır

Hazırlıkların son safhası ve taktik prova

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Frankfurt Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketlerinin ardından yapılan çalışmada oyuncular çabukluk ve koşu rutinleri uyguladı; dar alanda şut çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik provası yapıldı.

Antrenmanda milli futbolcu Can Uzun ile eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de yer aldı.

Frankfurt Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

