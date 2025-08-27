El Bilal Toure Beşiktaş'ta: Kulübün 191. Yabancı, 2. Malili

METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili

Transfer Detayları

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcüyü şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu

El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı. Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti. Atılan imzaların ardından transfer resmen duyuruldu; Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak.

Kariyer ve Atalanta yatırımı

Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibi Reims ile Avrupa futboluna adım attı. Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, burada attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti. İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle kadrosuna kattı. Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı.

Geçen sezonki performansı

El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı. Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Milli takım performansı

Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi. Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi; Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 gol sevinci yaşadı. El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın bu sezonki transferleri

Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Brezilya (24): Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista

Almanya (13): Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai

Portekiz (11): Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario

Yugoslavya (10): Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela

Romanya (8): Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim

İngiltere (8): Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham

İspanya (7): Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero

Hırvatistan (7): Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic

Fransa (5): Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier

Norveç (5): Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson

Nijerya (5): Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi

Bosna Hersek (4): Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic

Gana (4): Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey

Kamerun (4): Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana

Arjantin (4): Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa

İtalya (4): Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour

Çekya (4): Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek

Hollanda (3): Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst

Kolombiya (3): Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (3): Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku

Polonya (3): Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra

Senegal (3): Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba

Şili (3): Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco

İsveç (2): Mattias Asper, Alexander Milosevic

Sırbistan (2): Dusko Tosic, Adem Ljajic

ABD (2): Jermaine Jones, Tyler Boyd

Bulgaristan (2): Zlatko Yankov, Yordan Letchkov

Fas (2): Jamal Sellami, Romain Saiss

Finlandiya (2): Tommy Lindholm, Atik İsmail

İskoçya (2): Ian Wilson, Allan McGregor

Kanada (2): Atiba Hutchinson, Cyle Larin

Macaristan (2): Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman

Mısır (2): Ahmed Hassan, Muhammed Elneny

Peru (2): Francesco Manassero, Guillermo del Solar

Slovakya (2): Miroslav Karhan, Filip Holosko

Fildişi Sahilleri (2): Eric Bailly, Badra Cisse

Mali (2): Abdoulay Diaby, El Bilal Toure

Arnavutluk (1): Ernest Muçi

Belçika (1): Michy Batshuayi

Cezayir (1): Rachid Ghezzal

Danimarka (1): Peter Kjaer

Ekvador (1): Keny Arroyo

Ermenistan (1): Aras Özbiliz

Gambiya (1): Omar Colley

Gine (1): Souleymane Youla

Güney Afrika (1): Fani Madida

İzlanda (1): Eyjolfur Sverrisson

Japonya (1): Shinji Kagawa

Kazakistan (1): Bahtiyar Zaynutdinov

Kosova (1): Milot Rashica

Libya (1): Moatasem Al-Musrati

Rusya (1): Dmitriy Khlestov

Tunus (1): Zoubaier Baya

Ukrayna (1): Denis Boyko

Yeşil Burun Adaları (1): Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.