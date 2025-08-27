El Bilal Toure Beşiktaş'ta: Kulübün 191. Yabancı, 2. Malili
METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili
Transfer Detayları
Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcüyü şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.
Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu
El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı. Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti. Atılan imzaların ardından transfer resmen duyuruldu; Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak.
Kariyer ve Atalanta yatırımı
Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibi Reims ile Avrupa futboluna adım attı. Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, burada attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti. İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle kadrosuna kattı. Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı.
Geçen sezonki performansı
El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı. Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Milli takım performansı
Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi. Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi; Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 gol sevinci yaşadı. El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferleri
Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Brezilya (24): Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya (13): Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz (11): Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
Yugoslavya (10): Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya (8): Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere (8): Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya (7): Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan (7): Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa (5): Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç (5): Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya (5): Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek (4): Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana (4): Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun (4): Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin (4): Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya (4): Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Çekya (4): Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
Hollanda (3): Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya (3): Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (3): Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya (3): Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal (3): Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili (3): Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç (2): Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan (2): Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD (2): Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan (2): Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas (2): Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya (2): Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya (2): Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada (2): Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan (2): Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır (2): Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru (2): Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya (2): Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri (2): Eric Bailly, Badra Cisse
Mali (2): Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk (1): Ernest Muçi
Belçika (1): Michy Batshuayi
Cezayir (1): Rachid Ghezzal
Danimarka (1): Peter Kjaer
Ekvador (1): Keny Arroyo
Ermenistan (1): Aras Özbiliz
Gambiya (1): Omar Colley
Gine (1): Souleymane Youla
Güney Afrika (1): Fani Madida
İzlanda (1): Eyjolfur Sverrisson
Japonya (1): Shinji Kagawa
Kazakistan (1): Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova (1): Milot Rashica
Libya (1): Moatasem Al-Musrati
Rusya (1): Dmitriy Khlestov
Tunus (1): Zoubaier Baya
Ukrayna (1): Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları (1): Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.