El Bilal Toure İstanbul'da: Beşiktaş'ın kiralık transferinde hareketli karşılama

El Bilal Toure, Beşiktaş'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurmasının ardından İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Malili santrfor, İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na indi.

Havalimanında karşılama

Oyuncuyu kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Toure, objektiflere Kartal hareketi yaptıktan sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Transfer detayları

İtalya'nın Atalanta takımından kiralanan El Bilal Toure, son olarak Stuttgart forması giymişti.

