Elazığ'da U18 Erkekler Basketbol Turnuvası Sona Erdi — Gençlik Merkezi A Takımı Şampiyon

Elazığ'da U18 Erkekler Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Turnuva Detayları

Elazığ'da üç gün süren U18 Erkekler Basketbol Müsabakaları, 24, 26 ve 28 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. 4 takım ve toplam 48 sporcu ile oynanan karşılaşmalar, yüksek tempolu ve çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Sonuçlar

Üç günün sonunda şampiyonluğa, başarılı performansıyla Gençlik Merkezi Spor Kulübü A Takımı ulaştı. İkinci sırayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü B Takımı alırken, üçüncülük kupası Gençlik Merkezi Spor Kulübü B Takımı'nın oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Açıklama

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "U18 Erkekler Basketbol Müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emek veren herkesi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak, yeteneklerini desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak adına bu tür organizasyonları önemseyerek sürdüreceğiz. Dereceye giren takımlarımızı kutluyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz" denildi.

U18 ERKEKLER BASKETBOL ŞAMPİYONU GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ OLDU