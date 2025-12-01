Elazığ’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı başladı

Elazığ’da inşaatına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

Proje ve hedef

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu modern tesis, şehrin doğusunda yer alacak ve Elazığ’ın spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yatırım, bölgedeki spor olanaklarının genişletilmesi ve gençlere daha iyi imkanlar sunulması amacıyla yürütülüyor.

Tesisin özellikleri

Yarı olimpik yüzme havuzu, her mevsim aktif kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Kapalı alanlar ve ısıtma sistemleri ile kışın da hizmet verecek tesis içinde sporcular için modern soyunma odaları, dinlenme alanları ve antrenman salonları yer alacak.

Yetkili açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hayal ediyoruz, çalışıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Elazığ’ın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize en iyi imkanları sunmak adına attığımız her adım bizim için çok kıymetli. Bu yüzme havuzu da, şehrimizde sporun daha yaygın hale gelmesine ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Bu vesileyle yatırımın şehrimizde kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz "denildi.

ELAZIĞ’DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İNŞAATI BAŞLADI