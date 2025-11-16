Elazığ Hentbolunda Büyük Başarı: 14 Sporcu Beşiktaş JK ve Milli Takım Kamplarında

Elazığ hentbolu Türkiye gündeminde: 14 sporcu ulusal başarısı

Altyapıdan Süper Lig ve Milli Takıma uzanan başarı

Elazığ’da 14 Elazığlı hentbolcu, üstün performansları sayesinde Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi. Bu gelişme, kentin hentbol altyapısının ve kulübün çalışmalarının somut bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımları, kadın ve erkek takımlarıyla 2. Ligte mücadele ediyor. Takım oyuncuları, Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda yürütülen yoğun antrenman ve disiplinli hazırlık süreçleriyle üst liglere adım atmaya devam ediyor.

Yoğun emek ve özverili çalışmaların ardından gelen bu davetler, kentten yetişen sporcuların hem profesyonel liglerde hem de milli arenada temsil edilmeye başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuyla ilgili şunları söyledi: "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’müz 6 yıldır aralıksız hem kız hem de erkek takımımız profesyonel liglerde. Elazığ’dan yetişmiş öz evlatlarımız, öz kaynaklarımız bu liglerde yer alsınlar. İkinci lig, birinci lig, süper lig olması hiç önemli değil. Önemli olan Elazığlı çocukların bu liglerde oynaması. Özellikle sizlerin de görüntü aldığı gibi alttan yetişen 4. sınıf, 5. sınıf çocuklarımız da hedef takım olarak Gençlik ve Spor Kulübü’nün profesyonel takımdaki abilerine örnek alıyor ve yetişiyorlar. Tabii buradan yetiştirdiğimiz çocuklar bu liglerden aldıkları puanlarla da spor bilimleri fakültesinin diğer bölümlerine da yerleşebiliyorlar. Bazıları antrenör, bazıları öğretmenlik, bazıları reklasyon bölümünde okuyabiliyorlar. Gençlik ve Spor Kulübümüzün amacı şu, alttan yetişen çocuklarımızın özellikle abilerini örnek alarak, profesyonel liglerdeki bu abiler gibi yarışmacı takıma girmek için mücadele ediyorlar" dedi.

Bu gelişme, Elazığ hentbolunun geleceğe dönük potansiyelini ve kulübün altyapıdan üst düzeye sporcu yetiştirme başarısını gözler önüne seriyor.

