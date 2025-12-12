DOLAR
Elazığspor 4-2 İnegölspor | TFF 2. Lig Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta: Elazığspor, Elazığ Atatürk'te İnegölspor'u 4-2 mağlup etti. Goller: Fuat, Erkan (2), Samed Ali; İnegölspor'dan Taner ve Özcan.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:26
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında Elazığspor, evinde İnegölspor’u 4-2 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Berk Güçlü, Batuhan Sarıgül

Goller

Elazığspor: Fuat (dk. 18), Erkan (dk. 25, dk. 90), Samed Ali (dk. 67)

İnegölspor: Taner (dk. 6), Özcan (dk. 45)

Kadrolar

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Bünyamin dk. 90), Hakan Yavuz (Yasin Arda dk. 90), Enes Soy (Kerem dk. 80), Maksut Taşkıran (Samed Ali dk. 65), Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 65), Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Hasan dk. 71), Özcan Aydın (Hüseyin dk. 71), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş (Ozan Can dk. 85), Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Sarı Kartlar

Elazığspor: Maksut, Halil İbrahim, Samed Ali

İnegölspor: İbrahim, Taner, Enes

