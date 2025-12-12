Elazığspor 4-2 İnegölspor — TFF 2. Lig Beyaz Grup
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında Elazığspor, evinde İnegölspor’u 4-2 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Berk Güçlü, Batuhan Sarıgül
Goller
Elazığspor: Fuat (dk. 18), Erkan (dk. 25, dk. 90), Samed Ali (dk. 67)
İnegölspor: Taner (dk. 6), Özcan (dk. 45)
Kadrolar
Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Bünyamin dk. 90), Hakan Yavuz (Yasin Arda dk. 90), Enes Soy (Kerem dk. 80), Maksut Taşkıran (Samed Ali dk. 65), Mehmet Yılmaz (Haluk Mustafa dk. 65), Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Hasan dk. 71), Özcan Aydın (Hüseyin dk. 71), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş (Ozan Can dk. 85), Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Sarı Kartlar
Elazığspor: Maksut, Halil İbrahim, Samed Ali
İnegölspor: İbrahim, Taner, Enes
