Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurul Tarihini Açıkladı

Türkiye Kürek Federasyonu, genel kurulun 21 Eylül'de yapılacağını bildirirken, yeterli katılım sağlanamazsa 22 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:28
Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurul Tarihini Açıkladı

Türkiye Kürek Federasyonu'nda Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Kürek Federasyonu, 21 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak olan olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısının tarihini duyurdu. Bu önemli toplantıda federasyonun geleceği ile ilgili kritik kararlar alınması bekleniyor.

Toplantı Detayları

Federasyondan yapılan açıklamada, ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı takdirde genel kurulun 22 Eylül tarihinde yapılacağı ifade edildi. Bu durum, katılımcıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Toplantının tam yeri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor