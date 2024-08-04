Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurul Tarihini Açıkladı

Türkiye Kürek Federasyonu'nda Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Kürek Federasyonu, 21 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak olan olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısının tarihini duyurdu. Bu önemli toplantıda federasyonun geleceği ile ilgili kritik kararlar alınması bekleniyor.

Toplantı Detayları

Federasyondan yapılan açıklamada, ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı takdirde genel kurulun 22 Eylül tarihinde yapılacağı ifade edildi. Bu durum, katılımcıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Toplantının tam yeri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.