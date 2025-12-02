Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yollar ayrıldı

Seza Çimento Elazığspor, teknik ekipte yeni arayışa girdi

Seza Çimento Elazığspor yönetimi, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpte Fırat Gül'ün ayrılmasının ardından 7. haftada Karacabey Belediyespor maçı ile göreve başlayan Sarıgül, takımın başında geçen sürede aranan istikrarı sağlayamayınca görevden ayrıldı.

Sarıgül, 14. haftada oynanan ve iç sahada kaybedilen Bucaspor 1928 maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyali vermişti. Akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifa kararını bildiren Sarıgül ile yönetim karşılıklı anlaşma sağladı ve yollar ayrıldı.

Kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde teknik heyet için yeni bir karar açıklaması bekleniyor.

ELAZIĞSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA SARIGÜL(SOLDA) İLE YOLLAR AYRILDI