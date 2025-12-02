Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yollar ayrıldı

Seza Çimento Elazığspor, teknik direktör Mustafa Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpte Sarıgül dönemi sona erdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 01:03
Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yollar ayrıldı

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yollar ayrıldı

Seza Çimento Elazığspor, teknik ekipte yeni arayışa girdi

Seza Çimento Elazığspor yönetimi, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpte Fırat Gül'ün ayrılmasının ardından 7. haftada Karacabey Belediyespor maçı ile göreve başlayan Sarıgül, takımın başında geçen sürede aranan istikrarı sağlayamayınca görevden ayrıldı.

Sarıgül, 14. haftada oynanan ve iç sahada kaybedilen Bucaspor 1928 maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa sinyali vermişti. Akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifa kararını bildiren Sarıgül ile yönetim karşılıklı anlaşma sağladı ve yollar ayrıldı.

Kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde teknik heyet için yeni bir karar açıklaması bekleniyor.

ELAZIĞSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA SARIGÜL(SOLDA) İLE YOLLAR AYRILDI

ELAZIĞSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA SARIGÜL(SOLDA) İLE YOLLAR AYRILDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığspor'da Mustafa Sarıgül ile yollar ayrıldı
2
Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı sezona 2-1'lik galibiyetle başladı
3
Manisa Muaythai Takımı Madalyalara Ambargo Koydu — 40 Madalya
4
Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i 78-75 Yenerek 8. Haftada Zafer Kazandı
5
İslami Dayanışma Oyunları'nda Karışık Bayrak Takımlarımız Altın Kazandı
6
Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları
7
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek