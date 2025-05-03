Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Yedinci Etabını Kazandı

Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Yedinci Etabında Birinci Oldu

İtalyan bisikletçi Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

(TUR 2025) kapsamında düzenlenen yedinci etabı, Lotto takımının parçası olarak kazandı.

Paralel olarak Selçuk-Çeşme arasında gerçekleşen bu etapta bisikletçiler toplam 144.2 kilometre pedal çevirdi. 36 yaşındaki Viviani, zorlu geçişlerle dolu parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniye sonucuyla tamamlayarak birinci geldi.

Etap Sonuçları

Yedinci etapta, Uno-X Mobility takımından Norveçli bisikletçi Alexander Kristoff ikinci, Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico ise üçüncü sırada tamamladı.

Viviani'nin 11 Yıl Sonra Gelen Zafere

Elia Viviani, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tam 11 yıl aradan sonra bir etap zaferi daha elde etti. İtalyan sporcu, bu organizasyondaki en son galibiyetini 2 Mayıs 2014'teki 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki Marmaris-Bodrum etabında almıştı.

Genel Klasman ve Poels'in Liderliği

General klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, yedinci etabı 37. sırada bitirerek turkuaz mayosunu korudu. Poels, toplamda 21 saat 21 dakika 26 saniye ile liderlik koltuğunu elinde bulunduruyor. En yakın takipçisi olan takım arkadaşı Harold Martin Lopez ile arasındaki fark ise sadece 16 saniye.

Diğer Mayoların Sahipleri

Wout Poels, genel klasman birincisi olarak kırmızı mayoda da liderliğini sürdürüyor. Turkuaz mayo sahibi olduğu için temsilci olarak kırmızı mayoyu 2. sıradaki Ahmet Örken giyecek. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde beyaz mayoyu China Glory takımından Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit kazanırken, en iyi sprinter olarak Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoda öne çıktı.

TUR 2025'in Son Etabı Çeşme-İzmir Arasında

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap, yarın Çeşme-İzmir arasında yapılacak. Etap, Çeşme'de 10.45'te başlayacak ve Bostanlı İskelesi'nde sona erecek. Bu parkurda bisikletçiler toplam 108.7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025'in şampiyonu belirlenecek.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 144,2 kilometrelik Selçuk - Çeşme 7. etabı yapıldı.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 144,2 kilometrelik Selçuk - Çeşme 7. etabı yapıldı.