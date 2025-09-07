Elif Zeren Yıldız WIM'de İlk Normu Aldı: Hedef Kadın Büyükusta

17 yaşındaki milli satranççı Elif Zeren Yıldız, Kadın Uluslararası Usta (WIM) unvanı için gereken 3 normdan ilkini elde etti. Genç sporcu, kalan normları tamamlayıp önce WIM, ardından da kadın büyükusta olmayı hedefliyor.

Kariyerin başlangıcı ve ulusal başarılar

Satrançla kreşte tanışan Elif, annesi Özlem ve babası Turhan Yıldızın yönlendirmesiyle kurslara başladı ve 7 yaşında ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Türkiye şampiyonalarında kariyerine 6 kez birincilik, 2 kez ikincilik, 4 kez üçüncülük sığdırdı.

Elif, AA muhabirine şu ifadeleri kullandı: "Turnuvaya 2 ay kala kampa girdik, sürekli ona göre çalıştım ve bunun sonucunu da çok güzel aldım, meyvesini çok güzel yedim. 8 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'na gittim ve öyle devam ettim."

Uluslararası arenada derece ve unvan süreci

Uluslararası alanda da dikkat çeken Elif, Avrupa şampiyonalarında ilk üçte yer almanın yanı sıra dünya şampiyonalarında 3'üncülük, 5'incilik, 6'ncılık ve 8'incilik dereceleri kazandı. Geçen yıl Kadın FIDE Ustası (WFM) unvanını elde eden sporcu, bu yıl WIM yolunda ilk normu aldı.

Gelecek hedefleri ve 2025 rotası

Elif, geriye kalan iki normu tamamlayıp önce Kadın Uluslararası Usta (WIM), ardından da kadın büyükusta ünvanını almak istiyor. 4-15 Ekim 2025 tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek 2025 Avrupa Takımlar Turnuvası'nda hem ikinci normu almayı hem de A Milli Takım olarak derece hedeflediklerini açıkladı.

Deprem sonrası spora sığınma ve kişisel hedefler

Depremin etkilerini spora sarılarak aşmaya çalıştığını belirten Elif, duygularını şöyle aktardı: "Açıkçası başarı grafiğime baktığımızda depremden sonra çok büyük bir artış görüyorsunuz. Bunun sebebi büyük ihtimalle depremden sonra spora daha çok sarılmam. Kendimi kurtarma, kafamı boşaltma aracı olarak satrancı görmüş olabilirim. Benim için farklı bir evren gibiydi yani kendimi kötü hissettiğim zaman, özellikle bu deprem zamanlarını hatırladığımda hep santranca sığınıyordum."

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da hazırlandığını belirten Elif, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "YKS'yi atlattıktan sonra satranç alanında belli bir seviyeye kadar gelmek istiyorum. Satranç alanında Türkiye'de sayılı kadın sporculardan biri olmak istiyorum. Kadın büyükusta olmak, hayalim değil, yapacağım şey artık. Bunu hayal olarak demiyorum, hedef olarak koydum. Onun dışında uluslararası usta, bunun için de çok çalışma ve emek gerektiriyor. Yavaş yavaş hedefime ulaşmayı amaçlıyorum."

Özet: Elif Zeren Yıldız, genç yaşta edindiği ulusal ve uluslararası başarıların ardından WIM yolunda ilk normunu tamamladı; 2025 Avrupa Takımlar Turnuvası ve YKS sonrası hedeflerine odaklanıyor.

