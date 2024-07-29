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Elis Özbay Paris 2024'te İlkleri Hedefliyor

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:04
Elis Özbay Paris 2024'te İlkleri Hedefliyor

Elis Özbay'ın Paris 2024 Yolu

Paris 2024 Olimpiat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen milli kürekçi Elis Özbay, bu başarısını ilk Türk kadın milli kürekçi olarak sürdürmeyi hedefliyor. Yarışmalar sırasında mutluluğunu dile getiren Özbay, "Şu an burada olduğum için çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Çeyrek Final Mücadelesi

Vaires Sur Marne Nautical'de gerçekleştirilen rekordaki tek çifte repesajda Elis Özbay, 8:00:00'lik derecesiyle serisinde ikinci olarak çeyrek finale ismini yazdırmayı başardı. Yarın gerçekleştirilecek çeyrek finalde, Slovenya'dan Nina Kostanjsek, Avusturya'dan Magdalena Lobnig, Litvanya'dan Viktorija Senkute, Özbekistan'dan Anna Prakaten ve Güney Afrika'dan Paige Badenhorst gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Olimpiyat Deneyimi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elis Özbay, olimpiyat atmosferinin farklı olduğunu belirterek, "İlk günüm tam da olimpiyatlara alışma havasında geçti. Yarışlar güzeldi. İlk gün ne yazık ki repesaja kaldım ve dün de repesajdan ikinci olarak çıktım," ifadesini kullandı.

Hedefleri

Çeyrek finalde güçlü rakiplerle mücadele vereceğini söyleyen Özbay, "Yaş olarak küçük ve tecrübesizim. Olimpiyatlardaki amacım madalya değil, kendimi geliştirmek ve tecrübe kazanmak," dedi. Yarı finale ulaşmak istediğini de vurgulayarak, "Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Türkiye'den destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri mutlu edecek sonuçlarla dönerim," diye ekledi.

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