Elmira Yasin 76 kg'da Türkiye Şampiyonu
Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı güreşçi zafere ulaştı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Elmira Yasin, 76 kilogram sıkletinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Final müsabakalarının ardından sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu.
Erzincan İl Özel İdaresi sporcusu Elmira Yasin, 76 kilogramda şampiyonluğa ulaşarak kürsünün en üst basamağına çıktı.
