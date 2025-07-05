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Emin Ger, Kırkpınar'ın Yeni Başcazgırı Oluyor

Emin Ger, Kırkpınar Güreşleri'nde ustaları Pele Mehmet ve Şükrü Kayabaş'ın izinden giderek dualı çayırın sesini sürdürecek.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:06
Emin Ger, Kırkpınar'ın Yeni Başcazgırı Oluyor

Emin Ger, Kırkpınar'ın Yeni Başcazgırı Oluyor

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, geçmişin efsane isimleri Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği yaşatmaya devam edecek.

Yağlı güreş sahnesinde 15 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Emin Ger, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin yağlı güreş severleri için özel bir yer olduğunu vurguladı.

Ger, bu yıl Kırkpınar'da 664. buluşmanın yapılacağını belirterek, "Ben 15 yıl önce cazgır olarak Kırkpınar Er Meydanı'na adımımı attım. İlk maniyi söylerken burada deprem oluyor sandım. Bacaklarım titreyerek maniyi söylemeye çalışıyordum. Nihayetinde maniyi bitirdim, o heyecanı hayatım boyunca unutamam" dedi.

Pele Mehmet ve Şükrü Kayabaş'tan Aldığı İlham

Emin Ger, efsane cazgır Pele Mehmet'ten çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Cazgırların piri Pele Mehmet ile görev yaptık; gerçekten anlatılamaz bir noktadaydı. Benim idolümdür. Allah mekanını cennet eylesin, ondan çok şeyler öğrendik," dedi. Ger, "Yaşayan efsane Şükrü Kayabaş, 50 yıldır bu er meydanında başcazgır olarak hizmet etti. Bana da manevi babalık yaptı, ustalık yaptı. Bu bayrağı teslim almak ve gelecek kuşaklara aktarmak ayrı bir onur ve gurur." ifadelerini kullandı.

İlk Solo Performansı Heyecanı

Emin Ger, bu yıl Kırkpınar'da ilk kez tek başına başcazgırlık yapacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. "Geçen yıl Şükrü Kayabaş ustam ile beraberdik. Bu yıl tek başına ilk sınavım olacak, umarım başarılı olurum," dedi. Ayrıca, Elmalı Güreşleri'nde de 10 yıldır başcazgırlık yaptığını belirtti.

Yazdığı Mani ve Coşku

Ger, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın destekleriyle devraldığı başcazgırlığı en iyi şekilde sürdüreceğini dile getirdi. Seyircilerin ve pehlivanların manilerle coştuğunu kaydeden Ger, Kırkpınar'da 40 yiğit manisini yazdığını açıkladı. Yazdığı mani ise şöyle:

Kırk yiğit çıktılar Rumeli'den akına gaza aşkına
Kırk yiğit vardılar ulu divana güreş tuttular pirler aşkına
Aslanlar gibi kükreşip güreş tutarken kırk yiğit
Ali ile Selim yenişemedi son nefeslerini verip
Düştüler çayıra pınarlar fışkırdı kırk yerden
Girdiler pirler hanesine kırklar diye anıldı her yerden
Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar doğdu serhat şehri Edirne'den

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü...

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği sürdürecek.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü...

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği sürdürecek.

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