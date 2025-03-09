Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu'na Adaylığını Yeniledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için tekrar aday oldu ve 10 isim arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:01
Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu'na Adaylığını Yeniledi

Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu'na Adaylığını Yeniledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için yapılan seçimlerde, belirlenen 10 aday arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa Bisiklet Birliği’nin (UEC) Bratislava'da düzenlediği 37. Kongrede, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlendi. Emin Müftüoğlu, 49 ülkenin 43'ünden oy alarak bu seçkin listede yer almayı başardı.

UCI Kongresi, 27 Eylül tarihinde Ruanda'nın başkenti Kigali'de gerçekleştirilecek. Bu kongrede, Avrupa’yı temsil edecek 2 kadın ve 5 erkek üye seçilecek.

2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Müftüoğlu, aynı zamanda ikinci kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Aday Listesi

UCI Yönetim Kurulu'na Avrupa kıtasını temsilen aday olan isimler şunlardır:

  • Agata Lang (Polonya)
  • Cattaneo Rocco (İsviçre)
  • Emin Müftüoğlu (Türkiye)
  • Jensen Henrik Jess (Danimarka)
  • Jose Vicioso Soto (İspanya)
  • Katerina Nash (Çekya)
  • Michel Callot (Fransa)
  • Pavel Mardonovic (Slovenya)
  • Serena Danesi (İtalya)
  • Tom Van Damme (Belçika)

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim...

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenen 10 aday arasında yer aldı. Avrupa Bisiklet Birliğinin (UEC) Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 37. Kongresi'nde, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim...

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenen 10 aday arasında yer aldı. Avrupa Bisiklet Birliğinin (UEC) Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 37. Kongresi'nde, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlendi.

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