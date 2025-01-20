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Emlak Konut, Beşiktaş'ı 84-79 Mağlup Etti

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'a 84-79 yenilerek 6. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:46
Emlak Konut, Beşiktaş'ı 84-79 Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şok Sonuç

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmasında Emlak Konut ile karşı karşıya geldi. Mücadele, konuk takımın 84-79'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk Üç Çeyrek Beşiktaş'ın Hakimiyetinde

Müsabakanın ilk üç çeyreğinde Beşiktaş yangın gibi bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak son çeyrekte Emlak Konut'un gerçekleştirdiği etkili geri dönüş, siyah-beyazlıları mağlup etmek için yeterli oldu.

Sonsöz: Takım Performansları

İki takımda toplamda yedişer oyuncu süre alırken, Beşiktaş'ın ilk beşi dışından hiç skor katkısı gelmemesi dikkat çekti. Emlak Konut ise kenardan yalnızca 2 sayı bulabildi.

Emlak Konut'un zaferinde Thomas 'ın 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansı öne çıktı. Ayrıca Parks 19, Macaulay ise 16 sayı ve 10 ribaunt ile katkıda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte ise Winterburn 29 sayı, Fagbenle ise 22 sayı ve 10 ribaunt ile oynayarak takımının mağlubiyetini önlemek için elinden geleni yaptı.

Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 6. kez mağlubiyetle tanıştı.

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