Emlak Konut, BOTAŞ'ı Geçerek Dörtlü Finale Yükseldi!

Emlak Konut, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde BOTAŞ'ı 86-64 mağlup ederek dörtlü finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:51
Emlak Konut, BOTAŞ'ı Geçerek Dörtlü Finale Yükseldi!

ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçında Galip

Basketbolseverlerin merakla beklediği ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Emlak Konut takımı önemli bir başarıya imza attı. Emlak Konut, BOTAŞ ile karşı karşıya geldi ve kritik maçı 86-64'lük skorla kazandı.

Dörtlü Finale Yükseldi

Bu zaferle birlikte Emlak Konut, kupada dörtlü finale yükselerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu. Takım, performansını ve mücadeleci ruhunu sergileyerek, basketbolseverlerin takdirini kazandı.

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