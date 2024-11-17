Emlak Konut, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol ekipini 84-76 ile mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçta gösterdikleri performansla dikkat çeken Emlak Konut, rakip sahada aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü. Melikgazi'nin sahasındaki mücadele, her iki takım için de zorlu geçti.

Bu sonuç, Emlak Konut'un sezon boyunca gösterdiği başarılı grafik ile birleştiğinde, takımın motivasyonunu artıracak bir etken olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut karşılaştı. Bir pozisyonda Emlak Konut oyuncusu Parks (sağda) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut karşılaştı. Bir pozisyonda Emlak Konut oyuncusu Parks (sağda) rakipleriyle mücadele etti.