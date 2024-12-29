Emlak Konut, Tarsusspor'u 81-67 Yenerek Galip Geldi

Emlak Konut, Tarsusspor'a Karşı Net Bir Galibiyet Aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, evinde İlkem Yapı Tarsusspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Emlak Konut, sahasında oynadığı bu mücadelede 81-67 gibi net bir skorla galibiyet elde etti.

Bu zorlu karşılaşmada Emlak Konut, güçlü takım yapısıyla rakibine karşı üstünlük sağladı ve ligdeki pozisyonunu güçlendirdi. Taraftarlarının da yoğun desteğiyle sahada daha etkili bir performans sergileyen ekip, bu önemli galibiyetle moral buldu.