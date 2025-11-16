Emma Meesseman’e Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü — Fenerbahçe’li yıldız onurlandırıldı

Fenerbahçeli Emma Meesseman, Belçika'nın Ulusal Spor Başarı Ödülü'ne layık görüldü; ödülünü Prenses Astrid takdim etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:39
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, ülkesinde büyük bir onur olan Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü (Nationale Trofee voor Sportverdienste)ne layık görüldü.

Geçtiğimiz ay açıklanan ve bir atletin ya da takımın yalnızca bir kez kazanabildiği bu prestijli ödül, Meesseman’a milli takım arasındaki program kapsamında düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül, Belçika Prensesi Astrid tarafından verildi.

Emma Meesseman: "Büyük bir onur"

Ödül töreninde duygularını dile getiren Emma Meesseman, "Küçük Emma buna inanmazdı sanırım. Bunların hepsini yaşayacağımı asla hayal etmezdim. Sadece bu ödül değil, milli takımla geldiğimiz nokta da benim için çok özel. Elbette büyük bir onur. Daha önce kazananların listesini inceledim; o isimlerin arasında yer almak benzersiz bir his. Haftaya yine Fenerbahçe’ye dönüyorum. Bu ödülün büyüklüğünü sanırım ancak zaman geçtikçe anlayacağım. Henüz tam idrak edemedim ama bunun büyük bir onur olduğunu biliyorum. Bu ödülü bir basketbolcu olarak, takım sporcusu olarak almak gerçekten eşsiz. Her zaman tarihe geçmek istediğimi söylemiştim ve bunu yapmanın güzel bir yolu bu. Aldığım ödülleri sıralamak imkansız. Bu da çok güzel bir ödül ama tıpkı diğerleri gibi üzerinde fazla durmuyorum, çünkü her zaman bir sonraki hedefe odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.

