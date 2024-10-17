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Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oldu

Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine atandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:51
Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oldu

Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yeni Görevine Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emrah Bayraktar'ı Futbol Gelişim Direktörü olarak atadı. TFF’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Bayraktar'ın futbol kariyeri birçok önemli kulüpte geçmiştir.

Futbol Kariyeri ve Deneyimi

Emrah Bayraktar, Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu süreçte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük gibi pozisyonlarda görev almıştır.

Bayraktar'ın yeni görevinde Türk futboluna önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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