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Emre Belözoğlu: Antalyaspor Şehrin Dinamikleriyle Daha Hedefli Olacak

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor karşısında aldıkları galibiyet sonrası takımın geleceği hakkında olumlu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:49
Emre Belözoğlu: Antalyaspor Şehrin Dinamikleriyle Daha Hedefli Olacak

Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek galibiyet alan Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Antalyaspor'un şehir dinamikleriyle daha hedefli bir takım olma yolunda ilerleyeceğini ifade etti.

Depremzedelere Saygı

Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Belözoğlu, geride kalanlara sabır diledi.

Hatayspor Maçı ve Performans Analizi

Belözoğlu, Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin ile birlikte takımın havasının değiştiğini ve kendileri için zor bir maç olduğunu kaydetti. Kısa vadeli planlarda bu maçın değerini oyunculara en başından itibaren aktarmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Hatayspor'un savunma arkasında zaaflar olduğuna dikkat çekti ve bu konuda mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

Maç Analizi

Karşılaşmada net pozisyonlar olmaksızın basit goller yediklerinin altını çizen Belözoğlu, "Oyuncularımın isteği ve enerjileri beni mutlu ediyor. Antalyaspor, şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım olma yolunda ilerleyecek. Oyuncularım bu morali tüm şehre ve Antalyaspor'a destek veren herkese kazandırmak istiyorlar," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Belözoğlu, "İnşallah bunu başarabiliriz. Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor ise çok daha iyi bir konumda olmayı hak ediyor," diyerek geleceğe umutla baktığını ifade etti.

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