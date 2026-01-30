Emre Belözoğlu: "Bu iş dönebileceğine inancım var" - Kasımpaşa Samsunspor'a 1-0 yenildi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor mağlubiyeti sonrası takıma güvenini koruyor; dönmeyeceğine inandığında farklı karar alacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 23:09
Emre Belözoğlu: "Bu iş dönebileceğine inancım var"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Belözoğlu, mağlubiyetin üzüntü verici olduğunu belirterek, "Kaybetmek çok üzüntü verici bir şey. Futbolculuğumuzda da böyleydi, kazanma odaklı çalıştık. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta kaybettik." ifadelerini kullandı. Teknik direktör, oyuncularının çabasını gördüğünü ve bugünkü karşılaşmada Samsunspor'dan daha iyi bir takım olduklarını düşündüğünü söyledi.

Bitiricilik sorununa dikkat çeken Belözoğlu, "Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşayan bir takımız, geldiğimiz günden beri bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Daha çok tekrar edeceğiz, daha çok çalışacağız" dedi.

Performans, hedef ve eksikler

Gol beklentisi ve pozisyonlara ilişkin soruya Belözoğlu, "Pozisyonları değerlendirebilseydik belki başka bir senaryo olurdu. Şota hoca da bazen iç sahada benzer istatistiklere rağmen kazanamamış. Kaliteyi yükselttiğimizi düşünüyorum ama ne yazık ki uzun süredir oynamayan oyuncular var. Onların da fiziki anlamda gelişimi olacak." yanıtını verdi.

Takımın hedefleriyle ilgili olarak ise Emre Belözoğlu, "Önümüzde 42 puan var, 45 puana talibi olduğunu düşünüyorum takımımızın. Bugünkü mağlubiyet gerçekten bizim için üzüntü oluşturdu ama orada kalamayız. Yapmamız gereken bir an önce toparlanmak." dedi.

Oyuncu grubu ve olası hamleler

Oyuncuların çabasına vurgu yapan Belözoğlu, "Oyuncu gücüne göre her takımı planlamaya çalışıyorum. Burası çok geçiş oyunu seven bir takım. Biz biraz daha topa sahip planlar yapmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri çok kötü oynadığımız bir maç yok. Oyuncu grubunun çabalarını görmeme rağmen bir şeylerin değişmemesi devam ederse ona göre başka şeyler yapılır. Oyuncularıma inanmaya ve güvenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Transfer ihtiyacına değinen teknik adam, "Transfer yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Belki 1 tane daha oyuncu alabiliriz. Yine de elimizden geleni transfer sezonunda yaptık gibi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek için inanç

Hajradinovic’in eksikliğini de değerlendiren Belözoğlu, oyuncunun doğru pozisyon alma ve top kapma özelliklerini öne çıkardı. Sözlerini şöyle tamamladı: "Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Ama bu işin dönebileceğine inancım hala var, dönmeyeceğine inandığım anda ise zaten başka karar alırım."

